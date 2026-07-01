Fedecámaras urge reactivar Puerto de La Guaira tras desvío de buques a Puerto Cabello

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras La Guaira, Eduardo Quintana, señala que hasta el momento no hay una evaluación completa de todo lo que está pasando en La Guaira.“Estamos conmocionados al igual que las mismas autoridades y los entes oficiales, no saben bien qué es lo que está pasando”.

No obstante aclaró que el puerto no se ha paralizado “están las mercancías que habían llegado con antelación al 24, se están nacionalizando y que están saliendo rumbo a su destino final”.

“El problema consiste en que las mercancías que deberían haber atracado los barcos en el puerto de La Guaira, lamentablemente, por instrucciones superiores, están siendo desviadas a Puerto Cabello”, detalló en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espaciom Dos Más Dos de Unión Radio.

Destacó que “el Seniat se ha organizado y mandó a su jefe de operaciones y a un equipo para desvincular un evento de otro”.

Puntualizó que la preocupación es cuando se desplazan las mercancías hacia otros puertos o aeropuertos. “Eso es precisamente lo que estamos evitando y estamos haciendo el lobby para que se reactive prontamente el puerto y que nos digan cuál es la condición portuaria”.

“Pero, lamentablemente, en esa zona de los silos están colocando todos los cadáveres que pasan de miles. Entonces, el mal olor, la contaminación que puede existir, reconocemos que en eso tienen razón las autoridades y no lo podemos evitar, por eso es que las mercancías y los buques se están desplazando hacia Puerto Cabello”. explicó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio