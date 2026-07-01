Desde el Táchira se han trasladado 70 camiones con ayuda para zonas afectadas

CARACAS.- Desde el estado Táchira han salido más de 2 mil toneladas de insumos producto de la colaboración de ciudadanos que han llegado a diferentes sitios de acopio.

El gobernador de esa entidad, Freddy Bernal, destacó la respuesta de la ciudadanía a la hora de aportar con los más necesitados.

«Entre lo que ha llegado al centro de control y de lo que ha salido desde las universidades , con un cálculo de 70 gandolas, cada una de 30 toneladas (…) aunque por supuesto recibimos el apoyo solidario de cualquier compatriota, en este momento las prioridades debe ser: sabanas, cobijas, guantes de carnaza para seguir trabajando, tapa boca», apuntó.

Bernal también agradeció, las ayudas que han llegado desde Colombia las cuales serán llevadas a las zonas más necesitadas.

Unión Radio