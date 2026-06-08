Vicente Díaz plantea negociación política como vía para unas elecciones con garantías

CARACAS.-El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, considera que Venezuela no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para celebrar elecciones a corto plazo. A su juicio, resulta indispensable implementar cambios profundos en el sistema para garantizar resultados que sean reconocidos por todas las partes involucradas.

​Durante una entrevista a Shirley Varnagy en el circuito Onda de Unión Radio , Díaz detalló que la ruta electoral debe comenzar con una negociación política nacional que permita establecer nuevas reglas de juego.

Entre las medidas prioritarias, el exrector señaló la necesidad de modificar el marco legal e institucional, lo cual incluye el relevo de las autoridades del CNE y cambios en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).​

Asimismo, insistió en que cualquier proceso electoral futuro debe contar con observación nacional e internacional robusta.

Sobre los plazos, Díaz reconoció que la celeridad de estas reformas dependerá de la voluntad del Parlamento, pero subrayó que el proceso debe ser acompañado por expertos y contar con la participación activa de la ciudadanía.​

Instó a conformar desde ahora los equipos técnicos y políticos necesarios para realizar un análisis profundo que permita construir las garantías requeridas para un próximo evento comicial.

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