Onda tropical N°35 se desplaza hacia Venezuela

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este martes que la onda tropical número 35 se encuentra sobre el Mar Caribe y se desplaza hacia el noroeste de Venezuela e indicó que durante el día se esperan mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico para este 10 de agosto se registrarán lluvias en áreas de Bolívar, Amazonas y suroeste de Apure. Además, se prevén algunas lloviznas en zonas montañosas del estado Miranda.

En horas de la tarde y noche se estiman un aumento de la cobertura nubosa y lluvias en partes de Bolívar, Amazonas, Apure, Andes y Zulia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio