Funvisis formará parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este martes que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) pasará a formar parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

A través de un comunicado en su canal de telegram, la mandataria describió que la razón es «con el propósito de fortalecer las capacidades científicas y técnicas de nuestro país para la prevención, monitoreo y atención de los fenómenos sísmicos».

«Esta nueva articulación permitirá seguir fortaleciendo la investigación y el conocimiento científico al servicio» de la protección de la ciudadanía.

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