Sociedad Anticancerosa busca financiamiento para efectuar campañas de prevención

CARACAS.- El presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), Cono Gumina, informó que desde la institución se continúa con la labor para realizar despistajes y prevención ante padecimientos oncológicos. Sin embargo, esclareció que para llevar a cabo las actividades se requiere financiamiento para la atención de pacientes.

«La Sociedad Anticancerosa a través de todos estos años ha priorizado el diagnóstico precoz a través de campañas de prevención, pero todo esto requiere financiamiento. Somos un ente sin fines de lucro, de derechos privados y a través de donativos y la comunidad, desde el empresario, las entidades financieros y organizaciones del exterior nos ayudan a financiar», explicó Gumina.

Agregó que mucha de la ayuda internacional llega al país mediante las embajadas, las cuales apoyan con insumos y/o equipos.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Gumina precisó que las instituciones nacional, ya sean públicas, privadas o sin fines de lucro, requieren financiamiento para promover campañas de prevención ante aumentos de cáncer de próstata, mama, cuello uterino y pulmón, los cuales son más registrados.

«Nosotros lanzamos campañas de prevención, invitamos y visitamos a muchos entes que nos pueden apoyar a financiar. Hemos obtenido una respuesta buena en el sentido que estamos manteniendo nuestros proyectos, quizás algunos nuevos proyectos le estamos buscando el financiamiento».

El presidente de la SAV aclaró que a través de las redes sociales y la página web se puede conseguir las opciones para donar.

Carlos Padilla González/Unión Radio