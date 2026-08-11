Reportan tres venezolanos desaparecidos en Cali tras desplome de edificio 

CARACAS.- Solmaría Vivas, venezolana radicada en España, reportó a tres familiares desaparecidos en Cali tras el desplome del edificio Vanessa como producto del terremoto en Colombia este lunes 10 de agosto.

Las tres personas responden a los nombres de Juan Vivas de 68 años, Yelitza Gonzalez de 65 años y José Juan Vivas de 16.

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En entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda de Unión Radio , Solmaría señaló que la familia residía en el cuarto piso del edificio Vanessa en la carrera 44 de la ciudad de Cali, edificio que según reportes locales se desplomó a causa del movimiento telúrico.

Vivas relató que el último contacto con su tío Juan fue la noche previa al terremoto y su última conexión de WhatsApp fue minutos antes del terremoto. Además, no cuentan con familiares cercanos en el país.

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Ashley Gómez/Unión Radio