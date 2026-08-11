Reportan tres venezolanos desaparecidos en Cali tras desplome de edificio 

CARACAS.- Solmaría Vivas, venezolana radicada en España, reportó a tres familiares desaparecidos en Cali tras el desplome del edificio Vanessa como producto del terremoto en Colombia este lunes 10 de agosto.
Las tres personas responden a los nombres de Juan Vivas de 68 años, Yelitza Gonzalez de 65 años y José Juan Vivas de 16.
En entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda de Unión Radio, Solmaría señaló que la familia residía en el cuarto piso del edificio Vanessa en la carrera 44 de la ciudad de Cali, edificio que según reportes locales se desplomó a causa del movimiento telúrico.
Vivas relató que el último contacto con su tío Juan fue la noche previa al terremoto y su última conexión de WhatsApp fue minutos antes del terremoto. Además, no cuentan con familiares cercanos en el país.
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Ashley Gómez/Unión Radio