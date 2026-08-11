164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, según el Gobierno

ESPAÑA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.

En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.

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EFE