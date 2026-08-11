Fedecámaras resalta el reto de impulsar los sectores no petroleros para estimular el crecimiento económico

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, afirmó este martes que en estos momentos el gran reto es impulsar a los sectores no petroleros para estimular el crecimiento de la economía venezolana luego de las consecuencias generadas por el doble terremoto ocurrido hace 49 días en el país.

«Entonces el gran reto tal vez este allí, y el gran reto tal vez sea generar empleos y generar capacidades en esa parte de la economía que es la que más nos interesa de cara al futuro porque es la que brinda sostenibilidad», dijo.

Informó que en un resiente análisis realizado por el gremio empresarial se han visualizado tres posibles escenarios económicos para el cierre del año ante la emergencia.

El primer escenario apunta a que si se aumenta la producción de hidrocarburos y minerales se podrían mantener las predicciones que daban un crecimiento económico; el segundo es que se podrían alcanzar entre uno y dos puntos de crecimientos; y el tercer escenario y el menos alentador, señala que el crecimiento se podría ubicar ente cero y menos uno. «Esperamos que no sea el que ocurra», acotó.

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En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, destacó que el gremio presentó ante empresarios europeos las bondades económicas y productivas que posee Venezuela con el objetivo de que vengan a invertir al país.

«Nosotros lo que queremos es que vengan a Venezuela a invertir, que vengan a trabajar con nosotros, que venga a asociarse con las empresas privadas venezolanas y que podamos generar proyectos de desarrollo para el país», dijo.

El presidente de Fedecámaras sostuvo que en las reuniones que se dieron días antes del doble terremoto, se abordaron las grandes «oportunidades» que hay en el país en los distintos sectores. «El llamado a estas empresas era esencialmente vengan a Venezuela, inviertan, generen trabajo, generen empleo formal, tributen en Venezuela», agregó.

Capozzolo insistió en que este tipo de estrategias ayudará a restituir el poder adquisitivo a través de la generación de empleos formales, ampliar la base tributaria y crecer en el área institucional.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio