Veterinarios de Aragua intensifican vacunación contra la fiebre aftosa

MARACAY.-El Colegio de Veterinarios del estado Aragua trabaja con jornadas extraordinarias de inmunización bovina para erradicar la fiebre aftosa.

La labor forma parte de los esfuerzos nacionales para posicionar el ganado criollo en el mercado internacional.

Luis Ojeda, presidente del gremio en la región, destacó que el sector ganadero asumió un rol protagónico.

«Los médicos veterinarios son el pilar fundamental para erradicar esta enfermedad. Como gremio, estamos participando activamente en las vacunaciones de este año, las cuales han registrado un incremento significativo», señaló.

La campaña concentra esfuerzos en el eje sur del estado Aragua, zona geográfica que tiene la mayor población de bovinos de la entidad.

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