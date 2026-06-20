El Gobierno de Venezuela pide que los refugiados sean acogidos y aboga por su dignidad

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela instó a acoger a los refugiados de todo el mundo y defendió su derecho a la dignidad y el respeto, en el marco del Día Mundial de los Refugiados que se conmemora el 20 de junio de cada año.

A través de su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, lamentó que los refugiados se vean forzados a abandonar sus hogares y tierras debido a circunstancias que no eligieron, como guerras, violencia, persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos, catástrofes, entre otras.

«Hoy, en el Día Mundial de los Refugiados, Venezuela se une al clamor global por el respeto y la dignidad de todos los refugiados del mundo, instando a que sean acogidos con la humanidad y bondad que merecemos todos y todas», concluyó Gil.

Unión Radio / EFE