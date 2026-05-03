Venezuela impulsa estrategia de protección en el Arco Minero del Orinoco

CARACAS.- El Gobierno nacional impulsa estrategias para establecer un plan de protección con apoyo policial y militar en el Arco Minero del Orinoco, en momentos en los que el país ha manifestado su interés por la inversión privada y extranjera en materia de minería.

Según una nota, difundida este domingo por el Ministerio de Comunicación, el ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró una reunión en el estado Bolívar con los principales organismos de seguridad para establecer planes estratégicos para el Arco Minero.

En el encuentro se planteó la estructura de los Puntos de Atención al Minero, una iniciativa «orientada a la reorganización territorial y al impulso productivo de las áreas mineras».

«Esta estrategia se fundamenta en la fusión cívico-militar-policial, integrando la experiencia de los cuerpos de seguridad para potenciar el crecimiento de las instituciones y brindar protección directa a la pequeña minería, considerada un eje clave del modelo económico», explicó el Ministerio de Comunicación.

A la reunión asistieron autoridades militares y policiales de distintos cuerpos, incluyendo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de funcionarios de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Unión Radio/EFE