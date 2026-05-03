3 mil familias fueron afectadas por las precipitaciones en el Norte de Santander

CARACAS.- Más de 3.000 familias están damnificadas en el Norte de Santander, Colombia, por las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.

El Gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, aseguró que los funcionarios de la policía y el Ejército trabajaron en conjunto con los equipos de rescate para la remover los escombros es tierras que se generaron por las precipitaciones.

«Unas 3.000 familias están afectadas, 25 municipios en las vías por los derrumbes y demás», afirmó.

Pese a que hubo afectaciones en las zonas aledañas, las autoridades pudieron trasladar a las víctimas a zonas seguras.

Unión Radio