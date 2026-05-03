Defensoría del Pueblo activa mecanismos para dar respuesta sobre el caso Quero Navas

CARACAS La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió este domingo a la señora Carmen Teresa Navas, quien pide a las autoridades nacionales información sobre el paradero de su hijo Victor Hugo Quero.

González Lobato expresó su solidaridad con la señora Navas y se comprometió a trabajar en el caso, por lo que su despacho realiza los enlaces necesarios con los entes del Estado.

“Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuestas, y que desconoce el paradero de su hijo. Esta Defensoría ha recibido ya el caso de la señora Carmen Teresa, y queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable, para que el estado la atienda, para que su incertidumbre disminuya y su calidad de vida no se deteriore porque todo esto la afecta. Es una madre de familia, así que Carmen Teresa aquí estamos, te vamos a acompañar”, expresó González Lobato.

La señora Navas expresó agradecimiento por el compromiso de la institución.



Por su parte, la titular de la Defensoría del Pueblo aseguró que sostendrá encuentros con diversos sectores del país a fin de atender y coordinar acciones en pro de los ciudadanos que han visto vulnerado algún derecho.

Nota de Prensa/Unión Radio