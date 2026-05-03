Ejecutan labores de despeje en la Troncal 002 en Mérida tras las intensas lluvias

CARACAS.- En el estado Mérida persisten las restricciones de vialidad en el municipio Antonio Pinto Salinas debido a derrumbes y el colapso de una parte de la carretera local 002.

El alcalde del municipio, Eduar Rojas, indicó que los funcionarios «se encuentra en este momento haciendo el despeje y limpieza de dos puntos críticos que tenemos en la troncal 002».

Asimismo, el alcalde añadió que el equipo de la Secretaría para la Transformación de la Ciudad Humana se encuentra con maquinaria pesada haciendo el despeje de las vías.

De igual forma, Rojas aseguró que para este lunes continuarán con los trabajos de limpieza en el sector Carabanchel «que fue donde se fue la calzada. Ya se hizo una inspección y allí se va a hacer una variante».

En el municipio Libertador también se registraron daños tras la lluvias y diversos lugares permanencen sin agua potable.

Unión Radio