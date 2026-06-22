Vance asegura que Irán aceptó que inspectores de la OIEA entren en el país

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que Irán aceptó que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) entren en el país persa, como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán», dijo Vance desde Bürgenstock (Suiza).

El vicepresidente estadounidense lideró las conversaciones del domingo con la parte iraní, que abandonó este lunes Suiza de vuelta a Teherán, mientras equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.

EFE