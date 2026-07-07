De la Espriella suspende la transición con el Gobierno de Petro

BOGOTÁ.-El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes la suspensión del proceso de transición con la administración saliente de Gustavo Petro por, supuestamente, nuevos comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio.

«Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia», manifestó De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario electo aseguró que su deber es «proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional».

EFE/Unión Radio