Los incendios se multiplican en Francia en medio de una nueva ola de calor

PARÍS.- Francia combate este martes numerosos incendios forestales, el más grave de ellos en el departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, mientras el país sufre la tercera ola de calor en menos de dos meses.

El incendio declarado el sábado cerca de Perpiñán, en el sur de Francia, sigue siendo el más importante del país. Ha arrasado 4.900 hectáreas y obligó el lunes a evacuar a unas 10.000 personas, mientras más de 800 bomberos continúan trabajando para contener las llamas, según la Prefectura de los Pirineos Orientales.

Las autoridades señalaron que el fuego no avanzó durante la noche gracias a los contrafuegos realizados por los equipos de extinción, aunque sigue sin estar estabilizado. Este martes está previsto el despliegue de dos aviones franceses y otros seis europeos de refuerzo, según detalló la cadena pública FranceInfo.

El incendio, que ha causado además 11 heridos, obligó el lunes a modificar el recorrido de la tercera etapa del Tour de Francia 2026, cuya salida se retrasó varias horas por la proximidad de las llamas.

EFE