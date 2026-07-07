ONU alerta sobre la situación de las miles de mujeres embarazadas tras sismos

CIUDAD DE PANAMÁ.- Unas 36.700 mujeres afectadas por el potente doble terremoto están embarazadas y unas 4.000 darán a luz en el próximo mes en medio de la «grave emergencia humanitaria» que vive el país, alertó el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

La agencia de la ONU ha hecho un llamamiento a los donantes para recaudar 10 millones de dólares a fin de «garantizar las intervenciones vitales de salud reproductiva y protección durante los tres primeros meses de la respuesta a la emergencia».

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han puesto bajo «fuerte presión» al sistema de salud del país, donde 38 centros sanitarios quedaron dañados, «lo que limita considerablemente el acceso a servicios esenciales de salud materna para mujeres y recién nacidos».

Ante esta situación, «mantener la atención obstétrica y neonatal de emergencia constituye una prioridad humanitaria urgente», indicó el UNFPA en un pronunciamiento público publicado en las últimas horas.

El UNFPA «está intensificando su respuesta para asegurar la continuidad de los servicios de salud materna, atención obstétrica de emergencia, planificación familiar, atención clínica tras una violación y servicios de prevención y respuesta ante la violencia basada en género», indicó el organismo en el texto.

EFE