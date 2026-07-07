Terremotos dejan 28 escuelas católicas con daños críticos y más de 4.000 alumnos afectados

CARACAS.- La Asociación Venezolana de Educación Católica -AVEC- ha implementado un plan de contingencia institucional para brindar apoyo integral a los centros educativos, estudiantes y familias damnificadas por el doble terremoto. Al ser una red con fuerte presencia comunitaria en sectores vulnerables, sus acciones se enfocan en mitigar el impacto inmediato de la crisis.

Su presidente, Ángel Tovar, doctor en Educación, investigador en Neuroeducación y miembro de la Cátedra Unesco para la Promoción de la Paz, explicó que están terminando con primera etapa de atención socioemocional y de diagnóstico de “cómo estamos en los tres o cuatro estados donde de alguna manera hubo la tragedia”.

En cuanto a las escuelas afectadas, señaló que «hay que revisar unos 15 centros en Caracas Este, Mariche, Madre Emilia, que está aquí en Los Dos Caminos, y hay que decir, que hasta ahora en nuestra cuenta de 28 centros educativos presentan daños de estructuras críticos, que probablemente tengan etiqueta entre amarilla y roja. 73 centros educativos con daños de estructura moderados y muy poco y el resto de los 1.053 en todo el país, en esta área ya tenemos aproximadamente 4.214 estudiantes que sabemos que van a estar afectados”.

Detalló que esta semana están acompañando emocionalmente y «recorriendo todos nuestros colegios de Caracas, luego vamos a La Guaira, porque hemos hecho una alianza con el decanato de ingeniería de la UCV”.

“En esta primera etapa estamos en un acercamiento total y haciendo este informe de cuántos centros de acopio tenemos que son 119 en todo el país”, acotó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Explicó que las personas los trabajadores de colegios que quedaron sin vivienda, serán trasladadas provisionalmente a la casa de ejercicio que tienen en La Pastora. «Allí nos está ayudando el Dividendo Voluntario para la Comunidad, Banesco, Fundación Empresas Polar, y por supuesto con Cáritas estamos trabajando”, destacó.

Precisó que se están preparando para la segunda etapa. “Nos reunimos el Consejo Asesor, las congregaciones, las diversas instituciones que hacen vida en la AVEC, Fe y Alegría, La Salle, la María Auxiliadora, Cristo Rey, todas nos reunimos para pensar en la siguiente etapa. Llamamos a clase o no llamamos a clase, cuáles son las condiciones, cuáles son los estados donde se tienen que llamar y cuáles hay que atender de otras maneras”.

Sobre las clases, subrayó que “en algunos casos habrá que utilizar, como en la pandemia, la vía virtual, porque es la forma de atender”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio