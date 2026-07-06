Embajador de Colombia reitera que no cuentan con cifras oficiales de colombianos fallecidos por los terremotos

CARACAS.- El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, informó que hasta la fecha no cuentan con cifras oficiales sobre los colombianos fallecidos por los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

«En un comienzo hubo un censo en la morgue, muy seguramente derivado de cuerpos encontrados fácilmente; no se habían removido escombros, estaban apenas llegando los grupos de rescate y se dio una cifra inicial de 23 fallecidos, pero ya después eso se perdió por razones obvias (…) es muy difícil», expresó en entrevista concedida al programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

Rengifo señaló que han llegado a Venezuela entre 250 y 300 toneladas de alimentos provenientes del país neogranadino, en respuesta a la demanda de las personas afectadas por la tragedia.

«Nosotros lo que hemos recomendado es que si estamos trabajando con proColombia, es cambiar el perfil de la ayuda, vamos a necesitar carpas, colchonetas, plantas eléctricas, juguetes; psicólogos», apuntó.

Unión Radio