Portugal enviará nuevo cargamento con 13 toneladas de ayuda a Venezuela

LISBOA.- Portugal enviará este martes a Venezuela un avión con más de trece toneladas de materiales de higiene, saneamiento y herramientas para la retirada de escombros, así como dos ambulancias equipadas, para ayudar a las víctimas de los terremotos, anunció este martes el Gobierno luso en un comunicado.

Este envío representa «una nueva fase, de intervención humanitaria», tras haber participado en las misiones de búsqueda, salvamento y primeros socorros en el país, y cuando está prevista la vuelta de los efectivos enviados para ayudar en las labores de rescate, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ayuda consiste en doce toneladas de material de higiene, abrigo y saneamiento; donativos de la Cruz Roja, que incluyen dos ambulancias «totalmente equipadas»; y 1,5 toneladas de herramientas y equipos de apoyo para la retirada de escombros de la Marina Portuguesa.

Estos materiales serán transportados en aplicación del Mecanismo Europeo de Protección Civil en dos vuelos de la Fuerza Aérea Portuguesa que partirán de un aeródromo en Lisboa y que está previsto que lleguen a Caracas mañana miércoles.

Estos vuelos traerán de vuelta a los efectivos que integraron la Fuerza Operacional Nacional Conjunta, compuesta por unas sesenta personas y que acudió a Venezuela hace semana y media.

Al frente del envío de ayuda portuguesa a Venezuela estará el secretario de Estado de las Comunidades, Emídio Sousa, quien mantendrá «contactos políticos y encuentros con la comunidad portuguesa».

«Portugal sigue atento a la evolución de la situación y disponible para prestar el apoyo necesario, en articulación con las autoridades venezolanas, las organizaciones internacionales y los socios en el terreno», recalcó la Cancillería en el comunicado.

Además del envío de estos materiales, se activó un instrumento de respuesta rápida gestionado por Camões – Instituto de la Cooperación y de la Lengua con un apoyo de 400.000 euros para la «implementación inmediata de dos proyectos» promovidos por Cáritas y Oikos que tendrán como misión «asegurar el acceso a bienes esenciales y servicios de apoyo».

EFE