Llegan 44 toneladas de ayuda humanitaria donadas por Francia

CARACAS.- Este martes arribaron al país por vía marítima 44 toneladas de ayuda humanitaria donadas por el gobierno de Francia tras los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron miles de damnificados y muertos.

«Ya llegó el buque de la marina nacional Dumont d’Urville con 44 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela», escribió en X el embajador francés, Emmanuel Pineda.

La embajada francesa detalló en Instagram queel cargamento incluye tiendas de campaña, esterillas y lámparas solares; kits de cocina e higiene, bidones y paquetes de agua potable; vehículos de apoyo y logística.

Añadieron que «para asegurar una distribución transparente, eficiente y directa» a los afectados, la ayuda se entregará a la Cruz Roja Venezolana y a Cáritas.

Unión Radio