EEUU ingresó por vía marítima con insumos donados por Chile

CARACAS.- La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció la llegada de asistencia de insumos provenientes de Chile para ayudar a las personas afectadas por el doble terremoto que se registró en Venezuela el pasado 24 de junio.

«Ayudamos a transportar asistencia esencial de nuestros socios internacionales a las personas que más lo necesitan en Venezuela. Hoy, contamos con los suministros de la Cancillería de Chile para las víctimas del terremoto», dijo.

A través de las redes sociales indicó que los efectivos norteamericanos apoyan en el trasporte marino de los suministros como parte de la respuesta humanitaria del Departamento de Guerra de EEUU.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio