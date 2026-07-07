Bomberos UCV despliegan 40 efectivos diarios en La Guaira tras terremotos

CARACAS.- La actuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la UCV, tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026, ha sido crucial. El cuerpo civil universitario se desplegó en las zonas afectadas operando en condiciones extremas y con recursos limitados para atender la emergencia nacional.

Oliver Alvarado, Sargento Mayor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela (Cuerpo de Bomberos UCV), Jefe de Guardia y Jefe de la División de Rescate, señaló que «desde el día cero nos activamos y empezamos a desplegarnos para la atención de las diferentes emergencias que ocurrieron”.

“En una primera instancia no pudimos bajar a la Guaira el mismo miércoles, pero desde el día siguiente, desde las primeras horas de la mañana, estuvimos apostados allá, para comenzar las operaciones de rescate”, enfatizó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Detalló que en esta oportunidad actuaron muchos tipos de rescatistas. “Figuras que han participado en esta difícil labor que ha sido rescatar a la mayor cantidad de personas, desde los mismos vecinos, que fueron los primeros que llegaron a los lugares donde ocurrieron los diferentes colapsos, hasta las ayudas internacionales que fueron llegando al país a medida que el proceso se desarrollaba”, añadió.

“Existen diferentes figuras de rescatistas, desde los grupos de rescate que han sido fundamentales en esta labor, hasta los cuerpos de bomberos y entidades internacionales, sin olvidar a la Protección Civil, que también es un factor fundamental”, acotó.

Precisó que los Bomberos de la UCV han desplegado desde el día uno aproximadamente 40 efectivos diarios en La Guaira, sin contar los que hemos desplegado en algunos momentos en San Bernardino, hasta 10 efectivos”,

Destacó que, cómo son un cuerpo de voluntarios, “el presupuesto o la asignación de recursos que nosotros manejamos es bastante limitada por las complejidades del país actualmente. Sobrevivimos con las posibilidades que tenemos, que cada uno aporta o nos aportan algunas personas que nos ayudan a continuar haciendo la labor, hasta ahora habíamos tenido muy poco equipamiento para poder hacer frente a estas situaciones, pero algunos voluntarios y personas nos ayudaron con donaciones”,

Destacó que si alguna persona quiere colaborar, ayudar, es invitado a acercarse o comunicarse, contactarse directamente con el comando que está canalizando las necesidades y las organizaciones que están ayudando para solventar. «Tenemos una línea telefónica que es 02126052222, que llega a todos los teléfonos de la institución por donde nos llaman constantemente para atender las emergencias”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio