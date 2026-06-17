Unimet realizó jornada de limpieza de playas en Urama y La Sabana

CARACAS.- La Universidad Metropolitana (Unimet) realizó una jornada de limpieza de playas en los poblados de Urama y La Sabana, pertenecientes a la parroquia Caruao, en el marco del Proyecto «Nuestras Costas, Nuestro Futuro» que se adelanta en La Guaira, con el apoyo financiero de la Unión Europea.

En la actividad participó un sólido contingente de voluntarios, conformado por 80 personas entre estudiantes, profesores, personal administrativo y otros miembros de la comunidad universitaria, quienes lograron recolectar más de 800 kilos de desechos sólidos.

La jornada se desarrolló de manera articulada con los habitantes, líderes comunitarios y operadores turísticos de los poblados de Urama y La Sabana y abarcó no solo la recolección de desechos sólidos, sino también charlas de concientización ecológica.

La directora del Centro de Desarrollo Sustentable del Proyecto Ávila de la casa de estudios, Yazenia Frontado, destacó la importancia que tienen estas jornadas de limpieza en las playas porque se trata de una recolección con propósito.

“No solo abarcamos la limpieza de los espacios sino que también nos esforzamos para que nuestros estudiantes sensibilicen y concienticen a las comunidades en materia ambiental”.

Reiteró la importancia que tiene el proyecto Nuestras Costas, Nuestro Futuro, así como y el compromiso de la Universidad Metropolitana de potenciar actividades que permitan un turismo sustentable”.

El proyecto «Nuestras Costas, Nuestro Futuro» es desarrollado en Venezuela por la Universidad Metropolitana, la Asociación Civil Vitalis y la Fundación Potabilis, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras de La Guaira garantizando el acceso al agua, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el uso de las energías renovables.

Nota de prensa