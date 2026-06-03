Trump no descarta mantener el bloqueo de Ormuz hasta septiembre

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el Día del Trabajo (7 de septiembre), aunque avanza que lo ve «poco probable».

«No lo sé. Quiero decir, creo que podría estar (cerrado hasta el Día del Trabajo), pero creo que es poco probable», declaró en una entrevista en el pódcast ‘Pod Force One’ del diario New York Post.

Si el bloqueo de Ormuz y sus consecuencias se extendieran hasta el 7 de septiembre, la guerra en Irán podría perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Trump se mostró bastante optimista respecto a alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que antes del conflicto era clave para una quinta parte del petróleo mundial.

«Creo que esto se resolverá con bastante rapidez», dijo.

Irán bloqueó el estrecho como represalia por el ataque conjunto de EEUU e Israel a su país del 28 de febrero, que dio inicio a la guerra y acabó con la vida del entonces líder supremo, Alí Jameneí, y parte de la cúpula militar.

Trump impuso un cerco sobre los puertos iraníes el pasado abril ante la negativa de Teherán a reabrir Ormuz.

Ambos bloqueos han disparado el precio del petróleo mundial ante el temor de los inversores a una posible falta de suministro si se extiende demasiado la guerra. Además, ha afectado a la cadena de producción.

En la entrevista, sin embargo, Trump presumió de la resistencia que está demostrando la economía estadounidense, especialmente por los récords de Wall Street, y rechazó las predicciones de que el precio del petróleo subirá aún más.

«Todo el mundo decía que iba a estar a 300 o 400 dólares el barril, está a 98 dólares el barril, pero no es un precio muy alto si se tiene en cuenta la posibilidad de que (Irán) tenga un arma nuclear», aseveró.

En los últimos tres meses, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), el de referencia en EEUU, ha subido más de un 25 %.

EFE