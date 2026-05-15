Instan a priorizar la producción petrolera para el mejoramiento de red eléctrica

CARACAS.- El estado Carabobo es una de las entidades con mayor núcleo estratégico de procesamiento y distribución de hidrocarburos en Venezuela, sin embargo, las constantes fallas en el sistema eléctrico que vive la nación afectan y retrasan el progreso de la elaboración de productos afines.

El economista, magister en finanzas del Iesa y presidente del capítulo Carabobo de la Cámara Petrolera de Venezuela, Juan Miguel León, consideró que «sin electricidad no hay petróleo y sin petróleo tampoco hay electricidad», pero hay que enfocarse en la parte de la explotación de crudo debido a que es lo más necesario en el momento actual.

«Estamos de alguna forma mordiéndonos la cola, pero yo creo que en este momento hay que priorizar el tema petrolero porque de allí van a venir los fondos necesarios para poder recuperar la red eléctrica», explicó.

En entrevista con Saúl Noriega en el programa A Tiempo, León detalló que esclarecer las condiciones a las personas, a pesar que no «sean óptimas o lo que nosotros deseamos», para conocer qué acontece y saber cómo planificar a futuro.

«Si le tocara a las empresas generar algo de energía de manera independiente, saberlo puede ser el inicio para empezar a dar soluciones a lo que tenemos». Por ello, el economista estimó que tanto la comunidad civil y empresarial deben saber «dónde estamos y con las herramientas que tenemos prepararnos porque el tema eléctrico no es sencillo y no se va a solucionar de manera inmediata».

Por otro lado, León dijo que el empresariado local y las autoridades nacionales deben trabajar en conjunto y comprometerse para que la mayor cantidad de «dólares que van a comenzar a pasar por Venezuela, o ya están pasando», se queden en la nación. También acotó que «saber dónde estamos y aceptar dónde estamos es el primer paso para llegar a ese punto».

«No estamos en posiciones aventajadas, no estamos en posiciones ideales, pero eso no significa que debemos autoengañarnos. Saber dónde estamos desde todo punto de vista, desde el punto de vista de brechas tecnológicas, financiero, estructural como es el tema de la luz; saber dónde estamos nos va a permitir maximizar el valor agregado nacional que queremos generar para multiplicar el bienestar».

Carlos Padilla/Unión Radio