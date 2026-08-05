Reportan incendio forestal en áreas de producción agrícola en Carache

CARACAS.- Rafael Márquez, vocero del sector agrícola de Carache, informó que las hectáreas impactadas por los incendios corresponden principalmente a linderos de áreas de producción agrícola.

Señaló que zonas de la vega con sembradíos, no sufrieron afectaciones por las llamas.

Añadió que hasta la fecha, los habitantes de las zonas más pobladas de la localidad, solo reportan la presencia de humo procedente de los incendios.

«No ha llegado a zonas residenciales, gracias a Dios no ha habido afectación de ninguna vivienda, porque están en las vegas y eso va por el cerro», dijo Márquez.

En las labores de control y mitigación del fuego participan comisiones de varios cuerpos de seguridad ambiental. Asimismo, los habitantes de Carache solicitan a las autoridades sumar esfuerzos para evitar que el incendio se propague a zonas residenciales.

Unión Radio