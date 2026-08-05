Analista Ángel Tortolero: Negociación con Irán es imposible en medio de ataques

CARACAS.- El internacionalista, Ángel Tortolero, abordó el tema de las negociaciones entre EEUU e Irán, que el primero asegura que se están dando, pero el segundo las niega, y advirtió que las mismas se han visto torpedeadas por «plomo crudo» lanzado sobre territorio o intereses de Irán.

«La agresión contra Irán ha sido continua de parte de Occidente, en este caso, de EEUU, pretendiendo con ello levantar los ánimos en estos tiempos electorales de EEUU y lo que todos sospechamos desde hace un buen rato es que toda esta política está dirigida a impedir el desarrollo pleno de la multipolaridad, algo que preocupa a Occidente, ya que ha perdido parte de su hegemonía en el mundo», argumentó Tortolero.

Entrevistado por la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio , el exembajador recalcó que «nadie bajo fuego conversa con nadie».

Destacó que Irán no es un país fácil «para entrar» y que ha demostrado tener capacidad de respuesta en lo diplomático y en lo bélico.

A su juicio la política exterior de EEUU hacia el país persa evidencia un modelo que está instaurado desde el origen mismo de la nación norteamericana que busca hegemonizar en el mundo.

Unión Radio