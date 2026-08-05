Gobierno de Perú considera que la visita del papa será «un bálsamo» para reconciliar el país

Lima.- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, aseguró este miércoles que la visita del papa León XIV al país del 11 al 17 de noviembre próximo será «un bálsamo» para los peruanos y afirmó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está comprometido para conseguir que el viaje del sumo pontífice sea «todo un éxito».

«Esta visita va a ser la manifestación de esta inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación, estamos enfocados en eso y estamos muy ilusionados y felices de la visita del papa, que creo que será una especie de bálsamo para todos los peruanos», dijo el canciller en unas breves declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno de Lima.

Espá aseguró que el Ejecutivo está «en constante comunicación» con la nunciatura apostólica, para ver los detalles y traslados de la visita papal a las ciudades peruanas de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

«El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito. Estamos totalmente comprometidos», indicó Espá.

El canciller adelantó que, como en la visita del papa Francisco en 2018, la misa multitudinaria de acción de gracias que ofrecerá León XIV en Lima tendrá lugar en la Base Aérea de Las Palmas, a cargo de la Fuerza Aérea de Perú, y ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en el sur de la capital.

El jefe de la diplomacia peruana también señaló que el sumo pontífice tendrá un encuentro con los jóvenes para celebrar los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogroviejo, quien fue el segundo arzobispo de Lima y por quien León XIV tiene «una especial devoción».

Por otro lado, Espá apuntó que la presidenta Fujimori recibirá en el Palacio de Gobierno a Robert Prevost, quien fue misionero en Perú por más de dos décadas, pero no dio detalles sobre si la presidenta acompañará al papa en las distintas ciudades que visitará.

«Anticipo que esta visita va a ser una gran manifestación de unidad del pueblo peruano y una expresión de sentimiento de gratitud y alegría que tenemos todos por el papa. Estoy seguro que también vamos a recibir con los brazos abiertos a los ciudadanos de otros países que decidan visitar Perú por este motivo», sostuvo el canciller ante la muy probable llegada de miles de ciudadanos de la región.

Este miércoles, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó que el papa León XIV viajará del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, donde visitará Lima; Chiclayo, en la costa; Cusco, en la sierra; y Pucallpa, en la selva, del 11 al 17 de noviembre.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Illinois, EE.UU.) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió por más de 20 años como misionero agustino y, posteriormente, como obispo de Chiclayo durante ocho años, antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano para ocuparse del dicasterio para los obispos.

EFE