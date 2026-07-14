Tres mentes brillantes llevan por primera vez la bandera de Venezuela al mundial escolar de debate en Kenia

CARACAS.- En un hito sin precedentes para la academia y la oratoria nacional, una delegación de tres talentosos estudiantes representará a Venezuela por primera vez en el prestigioso World Schools Debate Championship que se llevará a cabo del 14 al 24 de julio en Kenia. La cita ecuménica tendrá lugar en la ciudad de Nairobi, Kenia, reuniendo a más de 700 líderes del mañana provenientes de todo el mundo, reconocidos por su agudeza intelectual y excelencia educativa.

La delegación venezolana está integrada por un trío de voces excepcionales que encarnan el futuro del pensamiento crítico del país: Martina Celis (15 años), Victoria Acosta (16 años) y Niko Papadatos (16 años).

Lejos de amilanarse ante los complejos desafíos que atraviesa su tierra natal, este equipo viaja con la firme convicción de demostrar que la juventud venezolana posee la resiliencia, la fuerza y la madurez necesarias para dejar una huella imborrable en la arena global.

Al avalar este esfuerzo, la Asociación Venezolana de Debate y Oratoria (AVEDO), precisó que este certamen internacional busca enaltecer el nivel formativo de cada nación. Con fundamentos orientados a la argumentación estratégica, el encuentro tiene como norte potenciar el desarrollo de habilidades blandas, la negociación y la empatía cultural.

«Esta representación va más allá de una competencia; encarna a una generación de pensadores críticos, elocuentes y seguros de sí mismos. Son jóvenes capaces de comunicar ideas con absoluta claridad jurídica y humana, pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, analítica y participativa a través del poder de la palabra», destacaron representantes de AVEDO.

Apoyo institucional y orgullo nacional

El equipo expresó su agradecimiento al ministerio de la Juventud, por el respaldo logístico y herramientas claves para hacer posible este viaje de honor.

Llenos de una inmensa felicidad, los seleccionados nacionales aseguraron que su mayor anhelo es elevar el nombre de Venezuela a lo más alto de la cumbre en Nairobi. Buscan regalarle una profunda alegría a todo el país y ser un faro de inspiración, demostrando que el talento nacional brilla con fuerza propia ante cualquier adversidad.

Nota de prensa