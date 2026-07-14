Se esperan lluvias de intensidad variable en gran parte del país durante este #14Jul

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en algunas zona del territorio durante este martes 14 de julio.

De acuerdo con el pronóstico, en las próximas horas se registrarán lluvias en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Miranda, la Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Barinas, Apure, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Lara, los Andes y Zulia.

A través de las redes sociales, el Inameh indicó que el resto del territorio venezolano prevalecerá con cielo de parcialmente nublado a fragmentado.

Sobre el desplazamiento de las ondas tropicales, se esperan que la número 28 llegue a la Guayana Esequiba la próxima semana, entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio