AN debatirá leyes del sector inmobiliario este martes

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) convocó su sesión ordinaria correspondiente a este martes 14 de julio a las 12:00 del mediodía en la que está previsto que se aborden en primera discusión reformas y nuevas normas para regular el mercado inmobiliario.

El orden del día publicado en el canal en Telegram del Parlamento da cuenta de tres puntos. El primero es un acuerdo para manifestar solidaridad con las víctimas y respaldo a las labores de rescate.

El segundo punto es la primera discusión de la reforma a la la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.

En tercer lugar, entrará a su primera vista el Proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas.

Unión Radio