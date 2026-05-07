Transportistas en Lara denuncian que los cortes eléctricos retrasan el despacho de gas natural

CARACAS.- Representantes del sector transporte del estado Lara denuncian que los cortes eléctricos han retrasado el despacho de gas natural para sus unidades.

El máximo representante del gremio, Giovanny Perozo, señala que los cortes sobrepasan en ocasiones las cuatro horas y los conductores deben pernoctar para equipar los vehículos.

En la ciudad de Barquisimeto se ha reportado una disminución de autobuses en circulación a propósito de esta situación.

“Ahora tenemos el problema del suministro de la energía eléctrica, que dura de cinco a seis horas y los dueños de las estaciones de servicio no quieren (cumplir) el convenio al que habíamos llegado, que era que cuando llegara el suministro eléctrico ellos seguían trabajando; lo que hacen es cerrar las estaciones y eso hace que los trabajadores amanezcan en las estaciones de servicio”, indicó Perozo.

Actualmente, en esta región , más de tres mil unidades están habilitadas para surtir de gas natural. Desde el gremio exigen mayor cupo para el suministro de combustible subsidiado.

Unión Radio