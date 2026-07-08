Tráfico aéreo aumentó cerca de 120% en aeropuerto Arturo Michelena de Valencia

CARACAS.- El tráfico aéreo aumentó cerca de 120 % en el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, luego que cerraran operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por el doble terremoto del 24 de junio.

La información la dio a conocer el presidente de la Cámara de Turismo de Carabobo, quien invitó a los viajeros a trasladarse con cinco o seis horas de anticipación.

“Ante la contingencia, estaban volando solamente Copa y Turpial, básicamente dos aerolíneas volando de aquí. Ahora hay 13 aerolíneas volando; el crecimiento ha sido exponencial. Antes de la contingencia estaban unos 12 vuelos nacionales, ahora estamos dando 20, 22 vuelos de rutas nacionales, y a destinos como Madrid, Panamá, Colombia, Cuba, Bogotá», detalló Argenis Sánchez, presidente de la Cámara de Turismo de Carabobo.

Exhortó a las personas a evitar trasladarse al terminal aéreo para la compra de boletos.

“Ahorita no hay ese tipo de actividad; las aerolíneas están abocadas al despacho y a la llegada de los pasajeros. Si necesitan información, acercarse a las páginas web de las aerolíneas o a través de las agencias de viaje, pero no acá al aeropuerto porque no va a conseguir información referente a su vuelo», señaló Sánchez.

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