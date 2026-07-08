Trump da por acabado alto el fuego con Irán y dice que no quiere negociar más

ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que «se ha acabado» porque Irán «es basura».



«Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían», aseguró Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.

EFE

