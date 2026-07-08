Conindustria estima que reconstrucción post-sismo podría requerir hasta $ 37.000 millones

CARACAS.- Tras los sismos ocurridos en Venezuela, los reportes gremiales y gubernamentales indican que las afectaciones directas a la infraestructura industrial han sido limitadas, lo que ha permitido mantener la continuidad del suministro de bienes esenciales.

Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales -Conindustria-, señala que “el sector industrial, después de los acontecimientos del 24 de junio, hizo un encuentro de respuesta y apenas 1% fue quizás impactado a nivel de cesar operatividad”.

Detalló que se registró a nivel industrial “14% daños ligeros, sobre todo en mampostería. Estábamos hablando al principio de un 80% y un 20% afectada, hoy día ya estamos sobre 90%, fueron daños leves, incluyendo Carabobo y Aragua, apenas 1% del sector industrial en el estado de la Guaira”.

Precisó que, desde el sector industrial, «hemos estado activos a través de las comisiones, trabajando con Consecomercio y Fedecámaras, muy activa la Cámara de la Construcción y la Cámara Petrolera en toda la evaluación y recomendaciones en cuanto al levantamiento de escombros para que luego vengan los proyectos”.

Insiste en que deben ser proyectos seguros en materia de vivienda y en cuanto a los niveles de inversión.

“Se está hablando de $2.370 millones hasta un máximo o pudiera ser más, dependiendo de la evaluación, de $37.000 millones, estamos hablando prácticamente de una tercera parte del Producto Interno Bruto -PIB-. El sector industrial está muy activo, a través de Conindustria, Fundei, tenemos un acuerdo con Fedecámaras y estábamos trabajando en eso”, precisó.

Expresó que Conindustria “quisiera que todo el proceso de reconstrucción fuese bien planificado (…) Hay que hacer una planificación en cuanto a la vivienda, la colocación de empleo, a dónde van a ir estas personas y dónde van a ser insertadas”, acotó.

Estima que va a haber mucho que hacer en La Guaira, “sobre todo en el sector obrero, todo lo que tiene que ver con la construcción. No se sabe cuántos millones de toneladas en escombros hay que primeramente retirar y luego que venga una buena planificación en cuanto a la fabricación, pero entiendo que hay propuestas de viviendas antisísmicas que muchas de ellas se hacen con contenedores y con bases sólidas”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio