Trabajadores marchan hoy en Caracas para exigir salarios acordes a la canasta básica

CARACAS.- La movilización por parte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), junto a la UNT y la CUTV, marcará la primera parte de la agenda prevista en la capital en el marco del Día Internacional del Trabajador.

La denominada Gran Marcha Nacional Unitaria comenzará con una concentración desde las 9:30 a.m. en la Plaza Brion de Chacaito, donde su destino será la Plaza Morelos frente a la Defensoría del Pueblo.

Gremios sindicales insisten en sensibilizar a la población en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo e impulsar ajustes salariales que permitan equilibrar la economía nacional.

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Noryelkis González/Unión Radio