Trabajadores en Singapur reclaman reducción de jornada sin recorte salarial por el Día de los Trabajadores

SINGAPUR.- Trabajadores de Singapur participaron este viernes en una manifestación organizada por ‘Workers Make Possible’ y ‘SG Climate Rally’ bajo el lema ‘Se nos acaba el tiempo’ con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.



El acto relaciona la difícil situación de los trabajadores agotados con la crisis climática, que se agrava cada vez más, y reclama una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, así como el fin de la cultura del exceso de trabajo.



EFE

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