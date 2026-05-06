Trabajadores de la UCV aseguran que no todos recibieron los bonos anunciados el #30Abr

CARACAS.-Profesores y trabajadores universitarios se manifestaron este miércoles en el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), porque aseguran que no todos recibieron el bono de responsabilidad profesional que fueron anunciados por el Ejecutivo el pasado 30 de abril junto con el ajuste del ingreso mensual.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, informó que 75% de los profesores y más del 90% de los jubilados no recibieron el bono de responsabilidad profesional.

Dijo que quedó por fuera el personal docente jubilado, personal contratado y a la mitad de los activos »en una situación que efectivamente viola todo el ordenamiento jurídico nuestro», dijo.

El representante de APUCV indicó que solicitarán una reunión con las autoridades del ministerio de Educación Universitaria para plantearle los inconvenientes que se originaron. Asimismo, precisó que este miércoles a la 01:00 de la tarde se reunirán todos los sindicatos y gremios de la UCV para abordar la situación.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio