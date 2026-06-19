Suiza confirma el aplazamiento de la reunión entre EEUU, Irán y los mediadores

Bürgenstock.- El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se ha pospuesto.

El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

No obstante, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, pese a este revés, «los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan» y mantienen toda su disposición a facilitar las conversaciones.

Periodistas de varios medios internacionales ya habían llegado a la localidad helvética para informar sobre el encuentro, a pesar de que las autoridades habían indicado que no se preveía acceso para la prensa.

Unión Radio / EFE