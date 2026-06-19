Colegio de Médicos en Aragua pide extremar medidas de prevención ante inicio del período de lluvias

Colegio de Médicos en Aragua pide medidas de prevención ante inicio del periodo de lluvias
Foto: Cortesía

CARACAS.- Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua hizo un llamado público a los ciudadanos para mantener las medidas preventivas ante el posible repunte de enfermedades virales ocasionadas por las lluvias.

«La salud tiene una responsabilidad institucional y del estado, pero también la colectividad tiene que aportar su granito de arena porque la salud es el bien más preciado», señaló Rubio.

Entre las medidas a considerar está evitar reservas de agua y desechar recipientes que puedan contribuir a la acumulación de bacterias.

Unión Radio