Colegio de Médicos en Aragua pide extremar medidas de prevención ante inicio del período de lluvias

CARACAS.- Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua hizo un llamado público a los ciudadanos para mantener las medidas preventivas ante el posible repunte de enfermedades virales ocasionadas por las lluvias.

«La salud tiene una responsabilidad institucional y del estado, pero también la colectividad tiene que aportar su granito de arena porque la salud es el bien más preciado», señaló Rubio.

Entre las medidas a considerar está evitar reservas de agua y desechar recipientes que puedan contribuir a la acumulación de bacterias.

Unión Radio