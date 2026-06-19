Un niño muerto y cinco heridos en un ataque con un dron en región colombiana del Catatumbo

BOGOTÁ.-Un niño murió y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), informó este viernes el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).

«De acuerdo con reportes preliminares, un ataque con dron habría impactado a una familia campesina, dejando al menos seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Un niño de 10 años falleció a causa de la gravedad de las heridas», detalló el director de Indepaz, Leonardo González, en su cuenta de X.

Según González, «este hecho evidencia, una vez más, los graves riesgos que enfrentan las comunidades civiles en medio de las confrontaciones armadas«.

Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho pero medios locales señalaron que el ataque con el dron ocurrió durante un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una de las disidencias de las FARC, que se diputan el control territorial del Catatumbo, donde está situado Tibú.

EFE