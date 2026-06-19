Dinorah Figuera confirma conversaciones con la Plataforma Unitaria

CARACAS.- La dirigente política, Dinorah Figuera, ratificó su compromiso con una salida democrática para Venezuela tras su reciente retorno al país. La exparlamentaria sostuvo encuentros de alto nivel con actores nacionales e internacionales con el fin de definir una agenda de negociaciones.

Figuera confirmó una estrecha comunicación con los sectores de la oposición. La dirigente detalló que permaneció con la Plataforma Unitaria «hasta las dos de la madrugada» de este viernes para el intercambio de perspectivas sobre la situación política.

Además, mencionó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos que facilita contactos entre estos sectores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para unificar criterios frente a la crisis.

Sobre su reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó un cambio de actitud en su interlocutor.

“Es un Jorge Rodríguez que lo vi diferente… y que ha manifestado que tiene voluntad política para este dirimir todas estas diferencias”, explicó Figuera.

Sin embargo, la diputada advirtió que la responsabilidad de validar ese discurso recae exclusivamente en el funcionario: “Le tocará a él demostrarle al país que sus palabras son sinceras o le tocará a él trabajar en cuanto a ganarse la credibilidad del pueblo venezolano”.

La expresidenta del parlamento de 2015 aclaró que su rol tiene un carácter estrictamente institucional y cuenta con el respaldo de Estados Unidos como principal aliado. El objetivo primordial de estos acercamientos es la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que ofrezca garantías reales de participación para todos los liderazgos, con mención expresa a María Corina Machado.

“Aquí no hay gallos ni medianoche… no hay ningún interés sino al interés superior de la República”, sentenció la exdiputada sobre la transparencia de estas gestiones.

La hoja de ruta propuesta contempla también la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el restablecimiento de los partidos políticos y la garantía de la libertad de expresión en el país.

Unión Radio