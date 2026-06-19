Productores y transportistas bloquean envío de carga en el principal aeropuerto de Bolivia

LA PAZ.-Productores y transportistas bloquearon este viernes el acceso a la terminal de carga del principal aeropuerto de Bolivia en la región oriental de Santa Cruz, para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz que garantice el libre tránsito, tras más de un mes y medio de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores que exigen la renuncia del mandatario.

El reclamo comenzó a las 6:00 hora local (10:00 GMT), cuando decenas de avicultores, productores porcinos, agropecuarios y transportistas, entre otros sectores, bloquearon con sus vehículos la ruta de acceso al sector de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, constató EFE.

En ese lugar, desde hace varias semanas, las personas hacen fila a diario para enviar alimentos a sus familiares en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los cortes de vías que han provocado, además, el desabastecimiento de medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal.

«Estamos desesperados, ya no podemos seguir aguantando esta situación del bloqueo (de caminos)», dijo a los medios el dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz.

Cruz exigió al Gobierno que «limpie» las carreteras de los escombros colocados por los manifestantes y dé paso a los miles de conductores que «están secuestrados» en las rutas, sin alimentos ni atención médica, y que, según la Cámara Nacional de Transporte (CNT), suman más de 5.000.

EFE