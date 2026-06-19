ONU asiste a tres millones de personas en Venezuela al año

CARACAS.- El coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, aseguró que desde que llegó al país el 21 de agosto de 2021 han podido «asistir y contribuir a mejorar la vida» a aproximadamente tres millones de venezolanos por año en materia de salud pública, educación, seguridad alimentaria, nutrición y protección.

«Es un trabajo que hemos hecho con las comunidades, que hemos hecho de la mano de las autoridades del Estado y con todos nuestros socios y con todos los que nos los han permitido con sus donaciones», dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El funcionario de las Naciones Unidas destacó la importancia de atender y destinar los recursos necesarios para la salud, educación y protección social para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. «La realidad es que el país enfrenta desafíos que son el resultado de una complejidad evidente que todos conocemos«, agregó.

«Lograr la sostenibilidad en el proceso de recuperación requiere muchas cosas, requiere invertir de manera importante en la recuperación de sectores claves como salud y educación, agua, saneamiento, reconsiderar reestructurar y reforzar el sistema de protección social», añadió.

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Mencionó los cambios que ha podido observar desde que llegó al territorio hasta la actualidad y afirmó que «hoy en día Venezuela tiene una perspectiva muy diferente y definitivamente más positiva de la que encontré el 2021 cuando llegue».

Acompañamiento

Al ser consultado sobre los procesos de negociación que se podrían dar en Venezuela, Rampolla recordó que «nosotros llevamos años apoyando procesos de diálogo y cohesión y tendiendo puentes».

Dijo que durante los cinco años que ejerció funciones en el territorio buscó «puntos de encuentro» entre las comunidades, autoridades, entre socios, entre empresas para construir cohesión».

«Esto es lo que vamos a seguir haciendo. Obviamente hay un proceso político necesario, obvio y que ha empezado y dentro de ese espacio nosotros estamos ya trabajando, llevamos hace un mes una reunión del diálogo tripartito, obviamente convocado por el ministerio de Trabajo, pero facilitado por la OIT», añadió.

Sostuvo que acompañan el diálogo entre el gobierno, empresas, sindicatos en materia salarial, el cual había suspendido hace varios años y que se reactivó en 2022 «por facilitación de la ONU». «Como esto hay muchos otros espacios donde nosotros tenemos un rol de acompañamiento a las partes en función de procesos de diálogo que son necesarios de dos perspectivas: consolidar la cohesión y reconciliar un país», comentó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio