Delcy Rodríguez instaló taller con la ONU para el plan de reconstrucción tras los terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló este miércoles un taller con los representantes de la ONU en Venezuela para hacer una revisión del plan de reconstrucción para el país luego de los terremotos del 24 de junio.

La mandataria hizo un reconocimiento del trabajo del sistema de Naciones Unidas en la primera etapa de rescate y salvamento de vidas e indicó los objetivos a cumplir en el nuevo período.

«Ahora estamos trabajando en esta etapa de recuperación; recuperarnos y reconstruir. Es un trabajo que visualizo de evaluación de necesidades post terremoto y este marco de recuperación resiliente, lo veo más allá, no es solamente recuperar lo que se tenía, es ir más allá», explicó Rodríguez.

Añadió que el doblete impactó en sectores en pobreza y por eso insistió a Naciones Unidas que se pasara a una etapa de desarrollo.

«Superemos la dimensión humanitaria y vayamos a una etapa de recuperación y reconstrucción que tenga como centro el ser humano en todas las su dimensión», subrayó la mandataria.

Aseguró que no se trata solamente un inventario de escombros, o la recuperación de la infraestructura, sino impactar en los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando y como el doble terremoto tuvo efectos devastadores en sus vidas.

Unión Radio