Sociedad Anticancerosa Aragua ofrecerá jornada de descarte de melanoma

MARACAY.- La Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua realizará este lunes 25 de mayo una Jornada de Pesquisa Dermatológica especial, actividad dirigida a la evaluación preventiva de pacientes que presenten manchas o lunares sospechosos de melanoma en la piel, ante el aumento de casos en menores de 50 años.

La especialista en dermatología de la Sociedad Anticancerosa-Aragua, Elisa Ciamagna, en el marco del Día Mundial del Melanoma, lanzó un llamado, sobre todo a los jóvenes, a realizarse chequeos preventivos.

“El melanoma es un tumor agresivo de piel, que lo vemos con frecuencia, en cuanto a años anteriores. Hemos visto que ha aumentado su incidencia», apuntó.

Explica qué es lo característico de la lesión. “Siempre lo hemos dicho, es una mancha o una lesión de color que tiene ciertas características que uno puede evaluar”.

La experta reiteró el llamado a acudir al área dermatológica cuando la lesión presente alguna mancha distinta o un lunar con pigmentación extraña. El chequeo debería ser una vez al año.

Personas con lunares que muestren asimetría, bordes irregulares, cambios de color, diámetro mayor a 5 milímetros o evolución notable con el tiempo deben chequearse.

Los cupos son limitados para garantizar una evaluación médica de calidad por parte de la especialista. La recepción de pacientes comenzará a partir de las 7:00 a.m en las instalaciones principales de la Sociedad Anticancerosa de Aragua, urbanización La Floresta, calle Monseñor Feliciano González, al lado del Hospital Central de Maracay.

SPLL/Unión Radio