Embajada de Estados Unidos en Caracas realizó simulacro de evacuación

CARACAS.- Estados Unidos comenzó este sábado el simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros.

El simulacro, que se realiza «ante eventuales situaciones médicas o catástrofes» , comenzó pasadas las 10:00 hora local (14.00 GMT), y fue autorizado el jueves pasado por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Dos helicópteros de bandera estadounidense ingresaron al espacio aéreo de la capital para realizar sobrevuelos controlados y operaciones de aterrizaje directo en los helipuertos de la sede diplomática.

Unidades del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos locales ingresaron al recinto diplomático para dar soporte logístico al ejercicio. La Cruz Roja Venezolana participó de forma directa supervisando los componentes de atención de emergencias.

Foto: EFE/ Fotografía que muestra un helicóptero Bell Boeing V-22 Osprey de Estados Unidos durante un simulacro este sábado, en Caracas (Venezuela)

SPLL/EFE/Unión Radio



